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Прощание с Ясеном Засурским пройдет 4 августа

В пресс-службе факультета журналистики МГУ сообщили, что точное время и место похорон будут известны 2 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Прощание с Ясеном Засурским, умершим на 92-м году жизни, пройдет в среду, 4 августа.

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Точное время, а также место похорон будут известны в понедельник, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе факультета журналистики МГУ.

"Прощание пройдет в среду", - сообщили в пресс-службе, отметив, что решения по поводу места прощания и похорон пока не приняты.

Пресс-служба факультета журналистики МГУ сообщила в воскресенье, что президент факультета Ясен Засурский умер на 92-м году жизни.

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