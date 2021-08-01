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XXXII летние Олимпийские игры
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СМИ: Тимановская намерена подавать прошение об убежище властям Австрии

Спортсменку перевозят в безопасное место
Кристина Тимановская EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Кристина Тимановская
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую ранее в воскресенье тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады на родину, намерена обратиться к властям Австрии с прошением об убежище. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Tokyo Sports.

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Ранее спортивное издание Sports Hochi проинформировало со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации, что легкоатлетку в настоящий момент перевозят в безопасное место.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб белорусской команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Планировалось, что Тимановская выступит в Токио на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерским штабом было принято решение задействовать в эстафете Тимановскую. Спортсменка в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую якобы насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о том, что намерена просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Сообщалось, что Тимановская должна вылететь из Японии рейсом Токио - Стамбул. Между тем в представительстве компании Turkish Airlines, которая выполняла запланированный на этот день перелет по данному маршруту, корреспонденту ТАСС сообщили, что пассажирка с таким именем на рейс не регистрировалась. Сам самолет уже покинул японскую столицу в соответствии с расписанием, подтвердили в пресс-службе аэропорта Ханэда.

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БелоруссияЯпонияXXXII летние Олимпийские игры
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