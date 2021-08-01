СМИ: связанная с РПК организация взяла на себя ответственность за поджоги лесов в Турции

АНКАРА, 1 августа. /ТАСС/. Признанная в Турции террористической организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов в стране. Об этом пишет в воскресенье газета Yeni Şafak .

На эту тему

По данным издания, она связана с также признанной Анкарой экстремистской Рабочей партией Курдистана.

В заявлении организации говорится, что ее сторонники пошли на поджог лесов, "поскольку турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем".

Официальные лица Турции на данный момент никак не прокомментировали данную тему.