{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Финский Санта-Клаус сделал прививку от коронавируса

Когда именно Йоулупукки вакцинировался, не уточняется

ХЕЛЬСИНКИ, 1 августа. /ТАСС/. Финский Санта-Клаус, более известный как Йоулупукки, уже сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье мэрия города Рованиеми после того, как зимний волшебник побывал в прививочном пункте.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Йоулупукки рассказал, что из-за возраста получил вакцину в числе самых первых", - отметила мэрия в Twitter.

Там не уточнили, идет ли речь о двух дозах и когда именно Санта сделал прививку.

Между тем, как сообщил финский Национальный институт здравоохранения и социального развития, число заражений коронавирусом в стране растет, по состоянию на воскресенье прирост составил более 500. Общее число инфицированных за все время пандемии превысило 107,3 тыс. человек.

Первую дозу вакцины получили 3,67 млн человек, или более 66% жителей Финляндии, вторую - 35%, или порядка 1,95 млн.

Теги
ФинляндияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Число заражений коронавирусом на Кубе за сутки впервые превысило 9,7 тыс.
Больше всего инфицированных зарегистрировали в Гаване
Читать полностью