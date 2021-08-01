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Пандемия COVID-19

Число заражений коронавирусом на Кубе за сутки впервые превысило 9,7 тыс.

Больше всего инфицированных зарегистрировали в Гаване

ГАВАНА, 1 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Кубы сообщило о 9 747 новых случаях заражения коронавирусом за последние 24 часа, что является самым высоким для республики суточным показателем с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировано 394 343 случая инфицирования, следует из данных, опубликованных в воскресенье на сайте ведомства.

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По данным министерства, в Гаване зарегистрировано больше всего по сравнению с остальными провинциями случаев COVID-19 за день - 1 938, на втором месте - восточная провинция Гуантанамо с 1 314 случаями заражения.

За 24 часа на Кубе умерли 87 человек от последствий инфицирования коронавирусом, всего же в стране зарегистрировано 2 845 летальных исходов. Выздоровели 348 487 пациентов.

Кубинские специалисты разработали по меньшей мере две вакцины против ковида, соответствующие требованиям ВОЗ. Руководство острова планирует провести полную вакцинацию населения в этом году. К настоящему моменту полный курс вакцинации прошли около 2,5 млн граждан.

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