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XXXII летние Олимпийские игры
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СМИ: белорусская спортсменка Тимановская может попросить убежища в ФРГ

Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Nippon TV

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую в воскресенье тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады в Токио на родину, может обратиться с прошением убежища к властям ФРГ. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Nippon TV.

Ранее газета Tokyo Sports проинформировала со ссылкой на источники, что легкоатлетка намерена просить убежище в Австрии.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила Euroradio о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Сообщалось, что Тимановская должна вылететь из Японии рейсом Токио - Стамбул. В представительстве компании Turkish Airlines, которая выполняла запланированный на этот день перелет по данному маршруту, корреспонденту ТАСС заявили, что пассажирка с такими именем и фамилией на рейс не регистрировалась, и самолет вылетел по расписанию.

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БелоруссияГерманияXXXII летние Олимпийские игры
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