В Петербурге возобновляют работу фуд-корты и аттракционы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Фуд-корты и фуд-плейсы, расположенные в торговых центрах, а также аттракционы на открытом воздухе, закрытые в июне из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, возобновляют работу со 2 августа при условии, что работники будут привиты хотя бы одним компонентом вакцины, а также будут соблюдаться иные санитарные нормы. Об этом говорится в сообщении правительства города.

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"До 2 августа 100% работников, за исключением тех, кто переболел коронавирусом и с даты выздоровления которых прошло не более шести календарных месяцев, должны пройти вакцинацию хотя бы первым компонентом вакцины", - говорится в сообщении.

Завершить вакцинацию сотрудники таких заведений должны до 1 сентября. Также фуд-корты обязаны следить, чтобы на каждого посетителя приходилось на менее 4 кв. м площади, также необходимо установить электронную систему подсчета посетителей для блокирования доступа при превышении лимита, кроме того, работников должны обеспечить масками, а также обязать соблюдать социальную дистанцию.

Для парков аттракционов на открытом воздухе применяются аналогичные требования, однако там на каждого посетителя необходимо предусмотреть не менее 12 кв. м площади. Также со 2 августа разрешили работу торговым островкам в ТЦ при условии, что они установят защитные экраны по периметру торговой точки и обеспечат 100% вакцинацию сотрудников.

В Санкт-Петербурге продолжает действовать введенный с 13 июля запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 75 человек, работодателям рекомендовали минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах. Усилили меры санитарной безопасности, ввели дополнительный контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и общественных местах. Эти ограничения, как отметили в Смольном, продлили до 29 августа.

По состоянию на 1 августа Петербург находится на втором месте после Москвы среди регионов России по числу выявленных случаев коронавируса - зарегистрировали 530 637 заражений, 505 321 человек выздоровел, 19 312 человек умерли.