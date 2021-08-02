В крупнейших городах Казахстана усиливают карантинные меры из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН, 2 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана с понедельника усиливают ограничительные меры в крупнейших городах республики, включая столицу, из-за сложной ситуации с коронавирусом. По данным межведомственной комиссии (МВК) по борьбе с инфекцией, именно на них приходится 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по стране.

27 июля МВК приняла решение ужесточить карантинные меры в Нур-Султане, Алма-Ате, Чимкенте, Атырау и Караганде. В их числе - приостановка деятельности всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте Ashyq за исключением центральных госорганов, администраций, правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.

Кроме того, вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и иных массовых мероприятий. При этом 80% сотрудников госорганов, офисов, нацкомпаний и иных организаций должны будут перейти на дистанционную работу, за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трех месяцев.

МВК также рекомендовала властям Акмолинской, Алма-Атинской и Карагандинской областей принять меры по усилению ограничений в районах, прилегающих к городам Нур-Султан, Алма-Ата, Чимкент и Караганда.

Возглавляющий МВК вице-премьер Ералы Тугжанов отметил низкие темпы вакцинации в некоторых регионах республики. По информации властей, в Мангистауской области первым компонентом привито всего 25,6% населения, что более чем в два раза ниже среднего показателя по республике, который составляет 52,4%. Показатели еще шести регионов - Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской и Павлодарской областей - также значительно отстают от среднего уровня.

О проекте "Ашик"

Мобильное приложение "Ашик" позволяет зарегистрированным в нем пользователям получить определенный цветовой статус в зависимости от уровня их эпидемической безопасности. Так, красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для людей, находящихся на амбулаторном лечении. Желтый - предполагает частичное ограничение передвижения, то есть пользователь обозначен в базе данных как контактный. Это означает, что человеку разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где он находится.

Для обладателей синего статуса нет ограничений в передвижении, за исключением мест, где обязательно наличие ПЦР-теста - например, в аэропорту. Зеленый статус обозначает, что ограничений в передвижении нет, и пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

По информации на 30 июля, система "Ашик" охватывает более 45 тыс. объектов предпринимательства, в ней зарегистрировано свыше 4 млн пользователей. С момента внедрения проекта было выявлено более 23 тыс. нарушителей с красным и желтым статусами, в том числе 13 516 граждан с положительным ПЦР-тестом и 9 688 контактных.

Власти полагают, что использование "Ашик" позволило не только взять под контроль ситуацию на социально-экономических объектах, но и дать возможность бизнесу продолжить свою деятельность, а также сохранить рабочие места.

О ситуации в стране

Всего в Казахстане, население которого составляет около 18,9 млн человек, с начала пандемии подтверждены 580 379 случаев инфицирования коронавирусом, 478 277 пациентов выздоровели, 5 957 человек умерли.

Кроме того, Минздрав с 1 августа прошлого года по-новому ведет статистику заразившихся коронавирусом. В нее отдельно включают как лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, так и пневмонию с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющую клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции. Согласно последней информации, в республике выявлены 61 168 заболевших такой пневмонией, умерли 3 724 человека с данным диагнозом.

В конце прошлого года казахстанские специалисты разработали матрицу, позволяющую оценивать эпидемическую ситуацию в стране и на ее основе принимать решение по карантинным мерам. По данным на 1 августа, все 17 регионов Казахстана перешли в красную зону, которая предполагает введение строгих ограничений.

Ранее 14 областей и три города республиканского значения Казахстана распределялись по трем зонам - красной, желтой и зеленой, однако в конце минувшей недели власти ввели определение темно-красной зоны, которое будет присваиваться региону с критически высоким риском распространения коронавируса.

Процесс вакцинации

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике началась вакцинация местным препаратом QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm. В начале июня в республику поступила первая партия вакцины CoronaVac производства китайской Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз. 15 июля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Министерство здравоохранения Казахстана зарегистрировало однокомпонентный препарат "Спутник Лайт".

Первым компонентом вакцины в Казахстане привились 5 408 959 человек, из них 3 799 879 полностью вакцинировались.