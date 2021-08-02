Масочный режим на Камчатке продлили до 31 августа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Камчатки продлили до 31 августа масочный режим, ранее введенный на полуострове из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в региональном правительстве.

"Масочный режим продлен до 31 августа. В крае сохраняется требование ношения масок и перчаток в общественных местах и на транспорте, а также запрет на проведение массовых мероприятий", - уточнили в пресс-службе правительства края.

Уточняется также, что туристы, приезжающие на Камчатку, должны иметь один из трех документов: справку о вакцинации, отрицательный результат теста на коронавирус или справку о перенесенном не более шести месяцев назад ковиде. Такие же документы понадобятся отдыхающим при заселении в гостиницы. Требования не касаются туристов в возрасте до 14 лет.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 16,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. 14,5 тыс. пациентов выздоровели, 242 умерли. Прививку первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе сделали около 60 тыс. человек.