{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Масочный режим на Камчатке продлили до 31 августа

В регионе также сохранили требования о ношении масок и запрете массовых мероприятий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Камчатки продлили до 31 августа масочный режим, ранее введенный на полуострове из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в региональном правительстве.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Масочный режим продлен до 31 августа. В крае сохраняется требование ношения масок и перчаток в общественных местах и на транспорте, а также запрет на проведение массовых мероприятий", - уточнили в пресс-службе правительства края.

Уточняется также, что туристы, приезжающие на Камчатку, должны иметь один из трех документов: справку о вакцинации, отрицательный результат теста на коронавирус или справку о перенесенном не более шести месяцев назад ковиде. Такие же документы понадобятся отдыхающим при заселении в гостиницы. Требования не касаются туристов в возрасте до 14 лет.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 16,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. 14,5 тыс. пациентов выздоровели, 242 умерли. Прививку первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе сделали около 60 тыс. человек.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Собянин сообщил, что в Москве не планируют широко праздновать День города
Запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. был введен весной 2020 года
Читать полностью