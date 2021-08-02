На Чукотке откроют пять "Точек роста" в удаленных школах за счет окружного бюджета

ТАСС, 2 августа.Пять центров образования цифрового и гуманитарного профиле "Точки роста" откроются до 2024 года в малокомплектных школах Чукотки, где в классах учатся менее 10 человек, при финансовой поддержке из средств окружного бюджета. Через три года подобные центры появятся во всех общеобразовательных учреждениях полуострова, сообщила ТАСС консультант отдела общего и дополнительного образования окружного департамента образования и науки Татьяна Филиппова.

"Точки роста" открываются в регионах по нацпроекту "Образование" с привлечением средств из федерального бюджета. В нормативной документации есть критерии их создания, в том числе и по количеству обучающихся в классах. Согласно этим требованиям, открыть подобные Центры в малокомплектных школах за счет средств федерального бюджета мы не можем, поэтому принято решение, что в пяти школах округа "Точки роста" создадут за счет окружного бюджета и по региональной модели. Это малокомпактные школы в удаленной сельской местности - в селах Илирней, Ванкарем, Нутепельмен, Айон и Биллингс", - рассказала Филиппова.

В большинстве классов вышеперечисленных школ учатся менее 10 детей. До 2024 года "Точки роста" появятся во всех 42 общеобразовательных учреждениях полуострова.

На занятиях в "Точках роста" учащиеся школ получают навыки оказания первой медицинской помощи с использованием современных тренажеров-манекенов, 3D-моделирования, компьютерного черчения, а также применения технологий цифрового пространства.

Нацпроект "Образование" разработан по поручению президента России Владимира Путина и рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.