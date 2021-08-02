В электрификацию ТОР на севере Хабаровского края вложили 1 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 2 августа. /ТАСС/. "Хабаровские электрические сети" (филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", входит в группу "Русгидро") направили 1 млрд рублей в комплексную электрификацию территории опережающего развития "Николаевск" на севере Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Хабаровских электрических сетей".

В Хабаровском крае действуют три ТОР - "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск". ТОР "Николаевск" расположена в Николаевском районе на севере Хабаровского края, специализация площадок - судоремонт, рыбопереработка и добыча полезных ископаемых.

"В комплексную электрификацию ТОР "Николаевск", которая предполагает строительство сразу двух центров питания и двух воздушных линий электропередачи, направили порядка 1 млрд рублей. На текущий момент специалисты филиала занимаются оформлением разрешительной документации на земельные участки под будущие энергообъекты", - сказали в пресс-службе. Работы планируется завершить до конца года.

Энергетикам, как сообщалось ранее, пришлось корректировать проект строительства энергообъектов из-за того, что в ходе подготовительных работ в зоне ТОР был обнаружен памятник архитектуры краевого значения XIX века - Чныррахская крепость.

Сейчас закончены работы по электрификации площадки "Иннокентьевка" в ТОР "Николаевск". Для организации надежного электроснабжения площадки было построено порядка 10 км воздушной линии от питающего центра - ПС 110 кВ "Маго". На подстанции также смонтирована отдельная ячейка. В настоящее время заказчик - Корпорация развития Дальнего Востока - ведет подключение заявленных объектов.

Помимо этого, в первом полугодии 2021 года энергетики осуществили технологическое присоединение площадки ТОР "Хабаровск" индустриального парка "Авангард" в Хабаровске к подстанции 35 кВ "Тепличный комбинат". Для этого была проложена воздушная линия и установлена новая ячейка на подстанции.