Эксперт: высокий уровень лимфоцитов в крови снижает риск заражения коронавирусом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Риск заражения коронавирусной инфекцией снижается у человека с высоким уровнем молекулы интерферона альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носителя определенных генетических маркеров. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян в интервью газете "Известия" , опубликованном в понедельник.

"Напряженный научный поиск привел нас к довольно интересным находкам: повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носителя некоторых генетических маркеров", - отметил Тотолян. Он уточнил, что есть и другие факторы, по ним исследования только начинаются.

Тотолян отметил, что больные ковидом в острой фазе со сниженным числом лимфоцитов переносят инфекцию в более тяжелой форме. Хороший же уровень лимфоцитов уменьшает шансы заболеть и риски того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме.

Эксперт выделил еще два фактора защиты от заражения COVID-19. Было выявлено два защитных и один предрасполагающий к болезни аллеля, найденные генетические маркеры относятся только к жителям северо-запада страны и имеют региональные особенности.

Другой фактор связан с уровнем интерферона альфа в организме. Если в организме человека содержится высокий уровень молекулы интерферона альфа, обладающей прямым противовирусным действием, то риск заражения коронавирусной инфекцией снижается. "Не случайно же интерферон альфа и существует в качестве лекарственного препарата, который применяется для лечения и профилактики респираторных вирусных инфекций. В случае с SARS-CoV-2 он тоже работает, нейтрализуя вирусные частицы, которые еще не проникли в клетку", - сказал Тотолян. Он отметил, что исследование на выявление уровня интерферона альфа в организме проводится в специализированных лабораториях, препараты с ним показаны для профилактики и раннего лечения коронавирусной инфекции. Интерферон не даст вирусу активно размножаться, для него досягаем вирус, который еще не проник в клетки, уточнил он.

Число выявляемых за семь дней случаев заражения коронавирусом снижается в России вторую неделю подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Если с 19 по 25 июля штаб сообщил о 168 408 заболевших, то с 26 июля по 1 августа - о 162 136 (снижение на 3,7%). В Москве, которая остается главным очагом эпидемии в стране, за семь дней подтвердили 20 532 новых случаев, это минимум с конца мая.