WWF уточнил, что изменения в законах о краснокнижных животных не разрешают охоту на них

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Редакции двух новых законов о добыче животных из Красной книги РФ, которые вступили в силу 1 августа, фактически ничего не меняют в работе с редкими видами и не разрешают охоту на них, а лишь устраняют правовые противоречия. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы России (WWF России).

Речь идет о поправках от 22.12.2020 №455-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О животном мире" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Как поясняли ТАСС в Минприроды России, данным документом исключается положение, запрещающее осуществление любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и (или) в красные книги субъектов РФ.

"С 1 августа в России вступает в силу статья закона об ограничении добычи редких и находящихся под угрозой исчезновения охотничьих ресурсов. Однако эти статьи закона фактически ничего не изменили в существующем порядке добывания краснокнижных животных, в котором установлен запрет на добычу охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу. В соответствии с Федеральным законом о животном мире действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу субъекта Российской Федерации, не допускаются", - говорится в сообщении.

В WWF России пояснили, что в федеральном законе о животном мире никогда не был предусмотрен полный запрет на добычу или изъятие краснокнижных видов. При этом в нем содержится запрет на изъятие объектов из среды обитания без разрешения, где порядок предоставления разрешения определяется постановлением правительства РФ от 6 января 1997 года. А поскольку часть целей изъятия краснокнижных животных предполагают необходимость отстрела, например, для устранения угрозы жизни и здоровью человека, распространения заболеваний, то такой способ добычи применялся и до вступления в силу поправок.

Устраняет противоречия

Исключительное изъятие краснокнижных животных существовало в России всегда, а поправки в закон только исправили бюрократические недочеты, рассказал ТАСС Сергей Арамилев, директор центра "Амурский тигр", занимающегося защитой популяции этого краснокнижного хищника.

"Закон "Об охоте" содержал противоречивую норму, регулирующую отлов млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в красные книги субъектов Российской Федерации, хотя это, строго говоря, не должно подпадать под действие этого закона. И поправками из его текста вырезана противоречивая норма, и дана ссылка на более старый закон "О животном мире". Поправки выводят краснокнижные виды животных из-под действия закона "Об охоте", подтверждая в отношении их прерогативу фаунистического закона - закона "О животном мире". Это представляется абсолютно логичным", - пояснил для ТАСС Арамилев.

По его словам, все сопутствующие вопросы и раньше регулировались на основании закона "О животном мире". Вопрос о том, не станут ли изменения лазейкой для тех, кто захочет легального пострелять в краснокнижных животных, разработчикам поправок задавал главный координатор проектов отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Павел Фоменко.

"В ответ я получил заверение в том, что, конечно же, нет. Процессы согласования и получения разрешения на изъятие такого зверя, которые предполагаются при старом законе без поправок, они все те же. Они очень жесткие и не позволят прорваться кому-то из ВИП-персон и повесить на стену шкуру тигра. Но как именно это будет работать - не знаю", - рассказал ТАСС Фоменко.

Он добавил, что понимает обеспокоенность общественности и предлагает тщательно отслеживать теперь, изменится ли что-то фактически в сфере работы с видами, занесенными в Красную книгу РФ. "Если, не дай Бог, какой-нибудь человек попытается посягнуть на вид, есть которому место в красной книге, он должен получить по заслугам, и мы должны поставить под сомнение законотворчество", - отметил собеседник агентства.