Эксперты рассказали, онлайн-консультации каких врачей наиболее востребованы в России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Число телемедицинских консультаций в первом полугодии 2021 года в РФ выросло более чем в два раза в годовом сопоставлении, чаще всего россияне обращаются за онлайн-консультациями к терапевтам, педиатрам, психологам, гинекологам и дерматологам. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса "Сберздоровье", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"За январь - июнь 2021 года спрос на онлайн-консультации в "Сберздоровье" вырос более чем в два раза (на 114%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а уже в начале июля общее число обращений к врачам телемедицины через сервис превысило показатель всего 2020 года и составило 200 тыс. консультаций. В пятерку самых популярных врачей телемедицины за последние полгода вошли терапевт и педиатр, а также психолог, гинеколог и дерматолог. При этом 53% пациентов выбирают чат сервиса для общения с врачом, 25% - видеосвязь и 22% - аудиосвязь", - говорится в исследовании.

Удобство и доступность онлайн-консультаций постепенно формируют привычку обращаться к специалисту при первых признаках недомоганиях, отмечают эксперты. "В 2020 году телемедицина получила импульс в развитии в большей степени из-за пандемии. Люди были ограничены в получении медицинской помощи в клиниках и в целом опасались мест массового скопления людей. Однако когда большую часть ограничений сняли, число обращений продолжило расти и увеличивается с каждым месяцем. Многие люди, получив возможность разговаривать с десятками врачей неограниченное число раз, стали чаще обращаться к специалистам повторно, чтобы, например, они помогли с расшифровкой анализов, поделились мнением по поводу приема лекарств, которые могут помочь, высказали оценку их состояния и так далее", - отметил генеральный директор онлайн-сервиса Анатолий Зингер, слова которого приводятся в исследовании.

Другим фактором роста стало проникновение телемедицины в регионы России. Россияне, живущие за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, отметили эксперты, получили возможность общаться с врачами, к которым по разным причинам сложно попасть на очный прием. "Если в Москве и Санкт-Петербурге, традиционных лидерах по числу онлайн-консультаций, число обращений увеличилось на 125%, то за пределами двух столиц наблюдается рост более чем в четыре раза. Среди регионов лидерами по количеству консультаций с врачами телемедицины в 1-м полугодии стали Краснодарский край, Свердловская область и Республика Татарстан", - отметили аналитики.

Рост популярности телемедицины наблюдается и в В2В-сегменте. Ее часто выбирают как дополнение к ДМС или в качестве альтернативы страхованию, поскольку телемедицинское обслуживание выходит дешевле. "Чаще всего услуги телемедицины "Сберздоровья" для сотрудников выбирают в Москве, Краснодарском крае, Ростовской и Свердловской областях", - отметили аналитики.

О сервисе

Компания "Сберздоровье" была создана на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 году. В 2017 году сервис на 80% вошел в группу компаний "Сбербанк". В проекте участвуют более 4 тыс. частных клиник. Общее число клиентов "Сберздоровья" превышает 13 млн человек.