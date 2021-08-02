Российский экологический оператор начал информационную кампанию о раздельном сборе отходов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) объявил о начале информационно-просветительской кампании, посвященной внедрению раздельного сбора отходов и осознанного потребления. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

"По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко мы начинаем масштабную просветительскую работу как на федеральном уровне, так и в регионах. Она будет проводиться и через классические каналы массовой коммуникации, и через новые медиа. До конца года вдохновляющий на переход к новой модели поведения контент увидят более 50 млн человек", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, слова которого приводятся в сообщении.

В частности, РЭО приступил к созданию медиабанка реформы обращения с отходами. В него войдут видеоролики высокого качества для проведения информационных кампаний на федеральном и на региональном уровне, графика для наружных поверхностей и для новых медиа, фотографии на тему обращения с отходами, которые наглядно покажут, как работает отрасль.

"Мы решаем сразу несколько задач. Во-первых, этот контент мы будем использовать для проведения собственных просветительских кампаний, чтобы выполнять уставную функцию по повышению осведомленности населения о правилах раздельного сбора. Во-вторых, и это чрезвычайно значимо, мы планируем поделиться этим контентом со всеми регионами, чтобы они могли использовать данные ролики, графику, фото и другие виды материалов для работы с населением на местах", - добавил Буцаев.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.