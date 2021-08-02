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Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

Как отметил президент, народ России знает, что Воздушно-десантные войска никогда не подведут

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Народ России знает, что вы никогда не подведете. Будете неизменно, надежно и твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны", - говорится в поздравлении главы государства, слова которого приводит пресс-служба.

Путин отметил, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером и братской сплоченностью. "Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу. Показывали пример беззаветной преданности Родине", - заявил Верховный главнокомандующий.

Путин добавил, что нынешнее поколение солдат и офицеров "искренне гордится выдающейся героической историей Воздушно-десантных войск, с глубоким уважением относится к ветеранам, чтит заложенные ими ратные, патриотические традиции".

День ВДВ ежегодно отмечается 2 августа.

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