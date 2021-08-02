В Пермском крае за неделю развернули свыше 800 коек для больных коронавирусом

ПЕРМЬ, 2 августа. /ТАСС/. Свыше 800 коек для заразившихся коронавирусом развернули за последнюю неделю в Пермском крае, сообщается в Instagram-аккаунте министерства здравоохранения региона в понедельник.

В мире больше заражений, но меньше смертей от ковида.

В мире больше заражений, но меньше смертей от ковида. Главное о коронавирусе за 1 августа

"В настоящее время в регионе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуты 5 856 коек, стационарная медпомощь оказывается 4 648 пациентам, из них - 3 156 с COVID-19, остальные - с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус", - говорится в сообщении.

Неделей ранее в министерстве сообщали о 4 997 развернутых койках.

По данным министерства, доля свободного коечного фонда увеличилась с 17,4% до 25,4%. Также за месяц почти втрое увеличилось количество людей, которые находятся дома на карантине - с 5 до 14,3 тыс. человек.

В регионе продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в регионе обязали вакцинировать 60% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Ввели запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий. Исключение сделали для профессиональных клубов и команд, которые могут проводить матчи и тренировки по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50%-ой заполняемостью трибун. Запретили работу общепита в ночное время.

По официальным данным, на утро 2 августа в крае выявили 73,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.