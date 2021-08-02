В Индии зафиксировано 40 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 августа. /ТАСС/. Минздрав Индии зарегистрировал за минувшие сутки 40 134 новых случая инфицирования коронавирусом. Как сообщило в понедельник индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи, количество заразившихся за время эпидемии в стране достигло 31 695 958.

Как отмечает ведомство, уже шестые сутки подряд в стране фиксируют более 40 тыс. новых инфицированных. Кривая заболеваемости вновь пошла вверх после 27 июля, когда Минздрав Индии выявил 29 689 заболевших за 24 часа, что стало самым низким показателем с 17 марта.

За последние сутки число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, выросло в Индии на 422 и достигло 424 773. Лечение на утро понедельника в стране проходят 413 718 пациентов, что на 2 766 больше, чем днем ранее.

Специалисты из Индийских технологических институтов в Хайдарабаде и Канпуре распространили в понедельник данные исследования, в котором указывают, что рост числа инфицированных может свидетельствовать о начале новой волны заболеваемости, пик которой можно ожидать к октябрю.

По этим оценкам, которые приводит журнал Outlook, новая - третья - волна коронавируса в Индии, вероятно, будет меньше по охвату по сравнению со второй волной. Опираясь на математическую модель развития пандемии, исследователи Матхумкумалли Видьясагар и Маниндра Агарвал полагают, что при позитивном сценарии в момент пика суточное число заболевших в стране будет составлять около 100 тыс. в день, а при негативном - порядка 150 тыс. в день.

Во время второй волны в марте - июне текущего года число заразившихся за 24 часа было значительно выше. Начиная с 5 апреля этот показатель постоянно превышал 100 тыс. человек, антирекорд был зафиксирован 7 мая и составлял 414 188 случаев инфицирования за сутки. Затем число выявленных новых заболевших стало постепенно уменьшаться, уже 8 июня в Индии за 24 часа было отмечено менее 100 тыс. заразившихся. В настоящее время Индия занимает второе место в мире по выявленному числу заразившихся, уступая США, и третье место по смертности, уступая по этому показателю США и Бразилии.