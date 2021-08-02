В России зафиксировали самое большое число загрязнений воздуха за 17 лет

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Абсолютный максимум по количеству высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха за последние 17 лет зафиксирован в России в первом полугодии 2021 года - 181 инцидент. Основная часть опасных загрязнений приходится на Красноярский край и Оренбургскую область, сообщили ТАСС в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"За первые шесть месяцев 2021 года количество зафиксированных случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четыре раза. Всего по стране был зарегистрирован 181 инцидент, что является абсолютным максимумом для первого полугодия как минимум за последние 17 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная часть опасных загрязнений была сконцентрирована в Красноярском крае, Оренбургской области, Архангельской области, Бурятии, Самарской области и Хакасии. Далее с большим отрывом следуют Оренбургская область, Архангельская область, Бурятия, Хакасия, Забайкальский край, Самарская область, Тыва.

Под высоким загрязнением понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз. Под экстремально высоким загрязнением понимается превышение предельно допустимой концентрации веществ в 20-29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, либо в 30-49 раз при сохранении этого уровня от восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовом превышении. Экстремально высокое загрязнение сочетается с визуальными и органолептическими признаками, такими как появление устойчивого, не свойственного данной местности и сезону запаха, резкое воздействие воздуха на органы чувств человека, выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков со специфическим запахом. Высокие и экстремально высокие загрязнения могут нанести существенный вред окружающей среде и здоровью человека.