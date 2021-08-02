Прокуратура проверит администрацию самарского поселка из-за застройки улицы магазинами

САМАРА, 2 августа. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение провести с участием прокуратуры проверку администрации поселка Смышляевка после обращения к нему местных жителей о застройке магазинами одной из улиц населенного пункта. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона в понедельник.

По данным местных СМИ, жители Смышляевки 31 июля провели акцию против строительства магазинов на улице Чапаева. До этого они вывесили на заборах домов баннеры с просьбой к губернатору о встрече, а также с призывом встретиться с администрацией Волжского района.

"Знаю, что люди ко мне обратились. По их мнению, творится произвол. Уже сегодня направляю туда проверку. Также обсудил вопрос с органами прокуратуры, проверка будет совместной. Разберемся в ситуации, примем необходимые меры, чтобы все решения были в интересах людей, и никак иначе", - цитирует губернатора его пресс-служба.