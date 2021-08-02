В Конгрессе США представили доклад об утечке коронавируса из лаборатории

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад с аргументами в пользу теории о лабораторном происхождении коронавируса. Об этом в понедельник сообщил телеканал Fox News .

"Мы считаем, что настало время отказаться от предположения, что рынок морепродуктов был местом происхождения вируса. Преобладающие доказательства свидетельствуют, что вирус действительно распространился из Уханьского института вирусологии в результате инцидента, причем это произошло ранее 12 сентября", - говорится в отчете республиканца. Он призвал обе партии Конгресса провести совместное расследование.

В докладе Маккола также утверждается, что в Уханьском институте вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов. Документ указывает на возможные проблемы с безопасностью в этом исследовательском центре. Авторы доклада отмечают, что летом 2019 года институт разместил объявление о поиске специалистов для обновления систем дезинфекции воздуха, обработки опасных отходов, вентиляции.

Как пишет газета The Hill, составители доклада "не утверждают, что располагают неопровержимыми доказательствами", их цель - "подготовить законодательный ответ на действия Китая". Авторы призывают ввести санкции против ученых из института и членов Коммунистической партии Китая, ответственных за противоэпидемические мероприятия на раннем этапе распространения коронавируса.

В июле генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что его организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Тогда он допустил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории". "Лабораторную теорию" проверяло и разведывательное сообщество США, но оно пока не смогло прийти к окончательному выводу.