Кабмин увеличил срок получения бесплатных лекарств для людей с заболеваниями сердца

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Правительство РФ увеличивает с одного года до двух лет срок получения бесплатных лекарств гражданами, имеющими сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Правительство увеличивает срок, в течение которого больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно, с одного года до двух лет. Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого иные серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Лечение медикаментами снижает риск повторных и других обострений", - отметил глава правительства.

По его словам, такую поддержку от государства люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать с 1 января 2022 года.

Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин особо отмечал, насколько важно не снижать качество плановой медицинской помощи. "Принятое правительством решение должно помочь льготникам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прерывать лечение. Сейчас на диспансерном наблюдении находятся более полумиллиона пациентов с такими заболеваниями. Многим из них, переболевшим коронавирусом, требуется дополнительное лечение и реабилитация, в том числе, для профилактики возможных осложнений", - резюмировал премьер-министр.