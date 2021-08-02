Кабмин утвердил список победителей отбора научно-образовательных центров мирового уровня

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому еще пять научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня стали победителями всероссийского отбора и смогут претендовать на гранты из федерального бюджета. Об этом сообщается в понедельник на сайте кабмина.

Задачу сформировать сеть из 15 таких центров поставил президент России Владимир Путин, напомнили в правительстве. Десять из них уже были определены ранее. Новым распоряжением утверждается финальная пятерка.

В число победителей этого года вошли центры "Север: территория устойчивого развития" (создан по инициативе Чукотского автономного округа, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей и Якутии), "Енисейская Сибирь" (создан по инициативе Красноярского края, Хакасии и Тывы), "Байкал" (образован по инициативе Иркутской области и Бурятии), "МореАгроБиоТех" (создан по инициативе Крыма и Севастополя) и Межрегиональный научно-образовательный центр Юга России (создан по инициативе Волгоградской и Ростовской областей и Краснодарского края).

К научным интересам данных центров относятся, в частности, климат и экология, рациональное природопользование, биотехнологии, изучение новых энергоносителей, вопросы продовольственного обеспечения.

"Гранты будут выплачиваться по итогам реализации проектов, включенных в планы развития центров. В следующем году на эту меру поддержки будет направлено 1,66 млрд рублей. Принятое решение послужит укреплению научного потенциала регионов, ускорит коммерциализацию инновационных разработок российских ученых", - говорится в сообщении кабмина.

НОЦ - это особые межрегиональные структуры, подразумевающие партнерство образовательных и научных организаций с компаниями реального сектора экономики.