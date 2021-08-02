Во французском зоопарке родились панды-близнецы

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Самка панды Хуань Хуань, переданная из Китая во французский зоопарк Боваль (департамент Луар и Шер), родила двух здоровых близнецов. Об этом в понедельник сообщается на сайте зоопарка.

"Оба детеныша розовые и здоровые, выглядят довольно большими. Они прекрасны", - сказал директор зоопарка Родольф Делор. Оба новорожденных получат окончательные имена только через 100 дней и их выберет первая леди Китая.