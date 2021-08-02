{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во французском зоопарке родились панды-близнецы

Имена для детенышей выберет первая леди Китая

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Самка панды Хуань Хуань, переданная из Китая во французский зоопарк Боваль (департамент Луар и Шер), родила двух здоровых близнецов. Об этом в понедельник сообщается на сайте зоопарка.

"Оба детеныша розовые и здоровые, выглядят довольно большими. Они прекрасны", - сказал директор зоопарка Родольф Делор. Оба новорожденных получат окончательные имена только через 100 дней и их выберет первая леди Китая.

Родители детенышей - самка Хуань Хуань и самец Юань Цзы - единственные большие панды во Франции. Их привезли во французский зоопарк в январе 2012 года после заключения соглашения между Парижем и Пекином. В 2017 году самка Хуань Хуань также родила панд-близнецов, тогда выжил лишь один из детенышей.

Зоопарк Боваль, созданный в 1980 году, входит в число крупнейших в Европе. На его территории в 44 га в настоящий момент проживают около 35 тыс. животных 800 различных видов, многие из которых считаются редкими и находятся под охраной. В настоящее время за пределами Китая панды проживают всего в 22 зоопарках.

Теги
КитайФранция
Роспотребнадзор в День ВДВ вновь рекомендовал воздержаться от купания в фонтанах
В ведомстве отметили, что воду в фонтанах не обеззараживают, поэтому купание в них может стать причиной различных инфекций
Читать полностью