Во французском зоопарке родились панды-близнецы

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Самка панды Хуань Хуань, переданная из Китая во французский зоопарк Боваль (департамент Луар и Шер), родила двух здоровых близнецов. Об этом в понедельник сообщается на сайте зоопарка.
"Оба детеныша розовые и здоровые, выглядят довольно большими. Они прекрасны", - сказал директор зоопарка Родольф Делор. Оба новорожденных получат окончательные имена только через 100 дней и их выберет первая леди Китая.
FA-BU-LEUX ! Nous avons l’immense joie de vous annoncer la naissance de 2 jolis petits pandas, nés cette nuit ! Plus d’infos par ici ! ⬇ #BébésPandaBeauval— ZooParc de Beauval (@zoobeauval) August 2, 2021
©Eric Baccega https://t.co/M3HgZ2qadT pic.twitter.com/K2NNJHtOw6
Родители детенышей - самка Хуань Хуань и самец Юань Цзы - единственные большие панды во Франции. Их привезли во французский зоопарк в январе 2012 года после заключения соглашения между Парижем и Пекином. В 2017 году самка Хуань Хуань также родила панд-близнецов, тогда выжил лишь один из детенышей.
Зоопарк Боваль, созданный в 1980 году, входит в число крупнейших в Европе. На его территории в 44 га в настоящий момент проживают около 35 тыс. животных 800 различных видов, многие из которых считаются редкими и находятся под охраной. В настоящее время за пределами Китая панды проживают всего в 22 зоопарках.