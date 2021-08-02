Четыре птенца белой совы появились на свет в Московском зоопарке

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС /. Белые совы в Московском зоопарке обзавелись потомством, у них появилось четыре птенца. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Белые совы в Московском зоопарке принесли потомство. Этим летом на свет появилось четверо птенцов. Вид занесен в Международную Красную книгу и относится к категории "уязвимый". Естественная популяция этих хищных пернатых насчитывает около 20 тыс. особей, но она сокращается из года в год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второе потомство у пары. В прошлом году совы показали себя заботливыми и осторожными родителями, поэтому орнитологи почти не принимают участия в выращивании птенцов. Специалисты только следят за развитием малышей. Первичный ветеринарный осмотр показал, что все четверо птенцов здоровы.

Вольер полярных сов расположен на новой территории Московского зоопарка рядом с жилищем белых медведей. В естественной среде обитания эти птицы гнездятся на холмах и уступах берегов. Жилище обитателей столичного зоосада имитирует природные рельефы: здесь есть террасы разной высоты. Траву в вольере не косят, чтобы создать для птенцов укрытия - при желании они могут спрятаться в зарослях от шума и посторонних глаз.

"Когда совята подрастут, их отправят в ведущие российские или зарубежные зоопарки, чтобы помочь в создании резервной популяции редкого вида", - поясняется в материале.

Продолжительность жизни диких полярных сов достигает 15 лет, в неволе они доживают вплоть до 30 лет. Полярные совы предпочитают селиться на открытых пространствах: так им проще охотиться. Численность представителей этого вида неуклонно снижается. Например, в середине прошлого века количество белых сов в Северной Америке уменьшилось в два раза. Урон популяции наносят глобальное потепление и браконьерство.