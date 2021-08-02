Факультету журналистики МГУ могут присвоить имя Засурского

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) обсудит предложение присвоить имя Ясена Засурского факультету журналистики Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова. Об этом ТАСС сообщил в понедельник глава СЖР Владимир Соловьев.

Президент журфака МГУ Засурский умер 1 августа в возрасте 91 года.

"В двадцатых числах августа состоится заседание секретариата Союза журналистов России, на котором мы обсудим все предложения. До этого все предложения принимаем", - сказал Соловьев.

В частности, по его словам, секретариат обсудит предложение главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева о присвоении имени Ясена Засурского факультету. Кроме того, будет обсуждаться и установка памятника президенту журфака МГУ на балюстраде факультета.

"В состав нашего секретариата входит и декан факультета журналистики МГУ Елена Леонидовна Вартанова. К ней тоже идут предложения. На секретариате мы их обобщим и отправим запросы в соответствующие инстанции", - сказал собеседник ТАСС.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года - президент факультета журналистики МГУ. Заслуженный журналист Российской Федерации.