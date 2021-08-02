"Новая нефть" России. Как лом делает металлургию "зеленой", а автомобили более доступными

Повышение экологичности производств - общемировой тренд. В этих условиях металлический лом может стать одним из самых востребованных ресурсов ближайшего будущего. О том, как курс на наращивание темпов переработки лома может повлиять на окружающую среду и экономику в России, - в материале ТАСС и рейтингового агентства «Русмет».

Предстоящее трансграничное углеродное регулирование Евросоюза вновь обострило проблему перехода отечественной металлургии на рельсы экологии и безуглеродной экономики. Решить ее можно с помощью лома металлов, который дает существенную экономию, снижает выбросы при производстве и в конечном итоге приносит выгоду всем россиянам.

В середине июля 2021 года Еврокомиссия предложила план полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году. В частности, речь идет о введении климатических таможенных пошлин на импорт в Евросоюз железа, стали, алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии. В Минэкономразвития оценили влияние этих мер на российских экспортеров в 7,6 млрд долларов, большая часть нагрузки ляжет на металлургов.

На сегодняшний день существует два главных способа выплавки стали: доменно-конвертерный и электросталеплавильный методы. В первом случае сырьем выступает в основном уголь и железная руда, а лома используется лишь 15–30%. А вот электродуговые печи позволяют использовать только металлолом (причем с возможностью вовлечения вплоть до 100%) и чугун, что делает их гораздо более "чистыми" с точки зрения выбросов CO2. В 2019 году порядка 28% всей стали в мире было изготовлено именно по такой технологии.

Использование лома позволяет экономить природные ресурсы, а также снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), всего с начала XX века в мире переработано более 25 млрд тонн металлолома, что позволило сократить использование угля на 18 млрд тонн, а железной руды - почти на 35 млрд тонн. Ежегодная переработка 630 млн тонн лома позволяет сокращать выбросы углерода на 950 млн тонн при выплавке стали.

Основные источники образования металлолома - старые автомобили, корабли, рельсы, здания, бытовая техника и прочее. Средней срок жизни стальной продукции, по данным WSA, составляет 40 лет. Однако временной промежуток от момента изготовления до последующей переработки варьируется от нескольких недель до ста лет в зависимости от вида продукции.

"Вторсырье - „новая нефть“ России. К 2050 году отрасль переработки вторсырья обгонит энергоносители. В ее основе будет ломозаготовление, так как металлы во всем мире составляют от 58% до 90% стоимости твердых отходов. При этом сама по себе отрасль по обращению с ломом и отходами металлов, действительно, "зеленая", так как на каждую тонну произведенного металла экономит от 1,6 до 20 тонн СО2 и позволяет спасти более ста кубометров литосферы", - говорит директор ассоциации НСРО "Руслом.ком" Виктор Ковшевный.

По данным немецкой ассоциации переработчиков стали BDSV, тонна лома черных металлов помогает компаниям экономить 350 евро климатических и углеродных налогов, что в ближайшие годы станет особенно актуальным для отечественных сталеваров. России выгодно развивать свою заготовку лома, поскольку это позволит промышленности не только снизить затраты на экологические налоги (экономия может превысить два миллиарда евро), но и остаться конкурентоспособной, подчеркивает глава крупнейшего объединения российских ломозаготовителей.

Как работает ломозаготовка в России

В России в последние несколько лет заготовка стального лома балансирует на уровне 25–27 млн тонн в год. При этом металлофонд в стране превышает 1,6 млрд тонн, а текущий уровень ломосбора в России составляет менее 80%. В развитых странах этот показатель составляет практически 100%. Все это говорит о существенном потенциале увеличения объемов собираемого лома, отмечают в "Руслом.ком".

Однако следует отметить, что потребление лома, как и экспорт из России, начиная с 2018 года, ежегодно сокращается. В 2020 году сокращение потребления лома в стране составило 6% (до 21,7 млн тонн), при этом ломозаготовка, наоборот, выросла по сравнению с 2019 годом на 1%.

"Сегодня в отрасли занято сто тысяч человек и два миллиона ломосдатчиков. Завтра каждый из нас должен стать ломосдатчиком, тогда произойдет 70-кратный рост. Экономический эффект от отрасли переработки вторсырья к 2050 году должен превысить то, что России сегодня дает нефть", – отмечает Ковшевный.

Как это влияет на экологию

Лом играет ключевую роль в снижении промышленных выбросов и потребления ресурсов. По данным WSA, каждая тонна лома, используемого при производстве стали, позволяет избежать выброса 1,5 тонны CO2 и потребления 1,4 тонны железной руды и 740 кг угля.

Важную роль в отрасли по обращению с ломом и отходами металлов играет утилизация старых судов и вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС). Этот процесс значительно влияет на окружающую среду и предоставляет дополнительные объемы лома как сырья. Неправильно утилизируемые или брошенные транспортные средства наносят серьезный ущерб природе, в том числе подземным водам - основному источнику пресной воды, что в свою очередь приводит и к загрязнению питьевой воды.

Общий накопленный экологический ущерб от лома черных и цветных металлов, который находится на несанкционированных свалках, за последние 60 лет может составлять, согласно подсчетам «Руслом.ком", порядка 250 млн тонн.

"Важное направление - отрасль рециклинга транспортных средств. Здесь мы можем реализовать на практике циклическую экономику, когда автопром развивается по программам утилизации за счет стимулирования сбыта, перехода на электромобили и развития отрасли переработки вторсырья. Это будет выгодно всем российским гражданам, потому что автомобили для них станут более доступными", – подчеркивает глава ассоциации "Руслом.ком".

Отрасль утилизации транспортных средств имеет огромный потенциал, считают в ассоциации ломозаготовителей. К 2030 году объем лома от утилизации ВЭТС может достичь десяти миллионов тонн, а в ближайшей перспективе - превысить два миллиона тонн в год. Утилизация старых транспортных средств выгодна одновременно и автопроизводителям, и металлургам, для которых лом от утилизации является сырьем, и непосредственно утилизаторам ВЭТС.

"Вторсырье - это новое русло экономики во всем мире", - заключил Виктор Ковшевный.