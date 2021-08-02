Кабмин выделит более 1 млрд рублей на реставрацию двух береговых фортов в Кронштадте

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Правительство России выделит более 1 млрд рублей на реставрацию двух береговых фортов в Кронштадте, которые должны стать важной частью нового туристического кластера "Остров фортов". Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

Он напомнил, что осмотр фортов в Кронштадте является одной из популярных экскурсий для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Два береговых форта - "Александр I" и "Кроншлот" - долгое время были частью оборонительных сооружений, а сейчас нуждаются в реставрации и местами в серьезной реконструкции.

"На эти цели выделим более 1 млрд рублей. Рассчитываем, что после проведения необходимых работ эти сооружения станут важной частью нового туристического кластера "Остров фортов" и будут способствовать созданию в Кронштадте обширной культурной программы", - сказал глава кабмина.

Он отметил, что "такое поручение дал президент", в целом подчеркнув, что правительство "продолжает работу по развитию туристической инфраструктуры".

Вопрос о выделении средств на данные цели обсуждался на заседании кабмина на прошлой неделе. Как сообщала пресс-служба правительства, соответствующим распоряжением предлагается "выделить средства на выполнение первоочередных мероприятий по реконструкции с элементами реставрации и приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия федерального (общероссийского) значения береговых фортов "Александр I" и "Кроншлот".