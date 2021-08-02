В Москве заготовили 18 тонн донорской плазмы с антителами к коронавирусу

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Переболевшие и вакцинированные москвичи совершили более 32 тыс. донаций антиковидной плазмы, всего было заготовлено 18 тонн плазмы с антителами. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник.

"Использовать плазму с антителами к коронавирусу впервые начали именно в Москве, и теперь этот способ лечения пациентов широко применяется в других регионах России. Для горожан, которые выздоровели после коронавируса и хотят стать донорами плазмы с антителами к COVID-19, весной 2020 года открылась специальная горячая линия. Операторы принимают звонки, отвечают на многочисленные вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией и донорством. За год работы специалисты кол-центра обработали более миллиона звонков горожан. Всего с начала пандемии московские доноры совершили свыше 32 тыс. донаций плазмы с антителами к коронавирусу, благодаря чему было в общей сложности заготовлено 18 тонн плазмы", - сказала Ракова.

По ее словам, всего доноров 24 тыс., 17% из них сдавали плазму неоднократно. Переливание плазмы с антителами к COVID-19 доказало свою эффективность и включено в соответствующие клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии. При этом проведенные в Москве исследования подтверждают, что для переливания пациентам с коронавирусной инфекцией может применяться плазма как от доноров, переболевших COVID-19, так и от тех, кто прошел полный курс вакцинации.

Как показало исследование, введение плазмы от вакцинированных доноров позволяет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме - уже на седьмой день после трансфузии доля пациентов с отрицательным ПЦР составляла 75%. Также плазма вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма переболевших.

Для доноров антиковидной плазмы действует ряд дополнительных критериев в дополнение к стандартному порядку донорства. В частности, донация плазмы у переболевших осуществляется после определения уровня антител по результатам ИФА-тестирования, проведенного в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы.

"Тем, кто прошел вакцинацию, необходимо иметь сертификат с отметками о вакцинации или иные подтверждающие документы (наличие подтверждения на Госуслугах). Прием вакцинированных доноров осуществляется в два этапа: сначала человека пригласят для определения титра антител IgG к RBD SARS-CoV-2 и/или определения титра вируснейтрализующих антител. Если уровень антител окажется достаточным, донора пригласят на донацию. При этом допуск к анализу на определение титра антител осуществляется не ранее 30 дней после второго этапа вакцинации. Окончательное решение о допуске принимает врач-трансфузиолог в день назначенной донации", - добавила Ракова.

Условия донации

Донорам плазмы с антителами к коронавирусу полагаются стимулирующие выплаты - 5 000 рублей, а также компенсация на питание - 1 235 рублей. При безвозмездной плазмодаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".

Для желающих стать донорами плазмы после перенесенной коронавирусной инфекции или вакцинации "Спутником V" работает горячая линия +7 (495) 870-45-16 (ежедневно с 09:00 до 19:00). Более подробная информация - на сайте департамента здравоохранения Москвы mosgorzdrav.ru/plazma. В Москве работают восемь пунктов для сдачи плазмы после COVID-19.