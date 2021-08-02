В Архангельской области начала работать электронная система "Портал врача"

АРХАНГЕЛЬСК, 2 августа. /ТАСС/. Электронная медицинская система "Портал врача" начала работать в Архангельской области. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации региона, пользоваться системой смогут более 5 тыс. медиков области.

"В Архангельской области заработала система "Портал врача" - медики получили доступ к региональной электронной медкарте пациента. Более 5 тыс. медиков региона смогут просмотреть электронную историю болезни пациента, обратившегося за медицинской помощью", - сказали в пресс-службе.

"Портал врача" предоставляет лечащему врачу доступ к истории болезни пациента - жителя Архангельской области и истории его обращений во все медицинские организации региона. С его помощью врач может исключить повторное назначение лабораторных и диагностических исследований и использовать для постановки диагноза действующее по сроку исследование, выполненное в другом учреждении.

Система позволяет просматривать медицинские данные пациента с любого рабочего места. "Программа развития медицинских интеграционных проектов в сфере здравоохранения Архангельской области подразумевает подключение к системе ведомственных и частных медицинских организаций. Таким образом, в перспективе - дополнение региональной электронной карты пациентов информацией от учреждений частной системы здравоохранения", - приводит пресс-служба слова и. о. министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского.

Персональные данные пациента защищены. Доступ к "Порталу врача" возможен только внутри защищенного контура после прохождения проверки системой управления доступом.