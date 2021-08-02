Коэффициент распространения коронавируса в России держится выше единицы второй день подряд

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник немного увеличился и составил 1,02. В Москве показатель остался на уровне 1,16, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В трех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор оказался ниже единицы. В Подмосковье он равен 0,91, в Красноярском крае - 0,98, в Санкт-Петербурге - 0,99.

В Нижегородской области коэффициент остался на отметке 1, в Воронежской и Иркутской областях - 1,02, в Свердловской области он вырос до 1,04, а в Ростовской составил 1,08. В Самарской области показатель равен 1,27.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.