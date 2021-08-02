Роспотребнадзор в День ВДВ вновь рекомендовал воздержаться от купания в фонтанах

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вода в фонтанах не обеззараживается, поэтому купание в них может стать причиной различных инфекций - кишечных или респираторных. Об этом напомнили в понедельник, в День воздушно-десантных войск (ВДВ), в Роспотребнадзоре.

Как известно, купание в фонтанах является одной из отличительных черт праздника. Предупреждения о возможных негативных последствиях таких мероприятий неоднократно поступали от различных официальных инстанций.

"Почему от купания в фонтане лучше отказаться? Вода в фонтане обновляется не часто, не очищается и не обеззараживается - она не будет такой же чистой, как в бассейне. Зачастую в фонтане купаются уличные собаки и птицы, а жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов. Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами. Самые неприятные "гости" воды в фонтане - энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А",- говорится в сообщении, опубликованном в Instagram Роспотребнадзора.

Кроме того, конструкция фонтанов не рассчитана на купание, использование их не по прямому назначению небезопасно для организма человека. Также, к фонтанам могут быть подведены различные коммуникации и подсветка - неосторожность при купании может привести к серьезным травмам или удару током. "Давайте бережно относиться к элементам благоустройства города и своему здоровью", - призвали в ведомстве.

Купание в фонтанах является одной из традиций десантников в день ВДВ, при этом, однозначной версии, с чем она связана, нет. Во некоторых городах в День ВДВ принято отключать фонтаны. Так, в Санкт-Петербурге городской водоканал с 09:00 мск 2 августа по 09:00 мск 3 августа отключил фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Как пояснили в пресс-службе водоканала, такие меры предпринимаются для безопасности граждан и предотвращения поломок фонтанного оборудования.