РСТ прогнозирует выход внутреннего турпотока на допандемийный уровень в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Туристический поток на внутреннем рынке России к концу 2021 года выйдет на показатели допандемийного 2019 года, на данный момент турпоток составляет 90% от допандемийных показателей. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"По статистике, мы на сегодня на внутреннем рынке вышли на 90% общего объема 2019 года по потокам, это информация Ростуризма. Цифры важные и значимые, потому что в прошлом 2020 году по итогам мы потеряли практически более 40% по потокам. <…> Этот год, мы в этом уверены, к концу <...> выйдет на 2019 год, даже, возможно, с небольшим плюсом", - сказал Барзыкин.

Он отметил, что основной "генератор" туристского потока - это Черноморское побережье.