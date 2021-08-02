Нарышкин призвал увеличить число бюджетных мест на исторических факультетах

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Количество бюджетных мест на исторических факультетах в российских вузах нужно увеличить, считает председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в своей статье в "Российской газете", опубликованной в понедельник.

"Убежден, что бюджетных мест для историков у нас в стране должно быть больше. В перспективе не меньше, чем выделяется на другие общественно-научные направления подготовки", - отметил он.

Нарышкин напомнил, что на протяжении многих лет исторические факультеты и институты служили "главными кузницами кадров для сфер народного образования и культуры Советского Союза". Так, доля студентов, обучающихся на исторических специальностях, в начале 1980-х годов была в два с половиной раза выше, чем сегодня.

"Такое снижение вызывает известную обеспокоенность, особенно на фоне массовой оптимизации исторических факультетов, которые в большинстве своем вновь вошли в состав более крупных университетских структур - институтов, объединенных факультетов и школ, - продолжил председатель РИО. - Не спорю, что вопрос об автономии тех или иных подразделений является прерогативой руководства вузов и, безусловно, в каждом конкретном случае решался с учетом контекста. Однако в целом, как я уже не раз говорил, сложно рассуждать о повышении общественного внимания к истории, наблюдая при этом понижение статуса профильных учебно-научных структур в российских университетах".

Нарышкин обратил внимание на то, что на сегодняшний день полностью прекращена подготовка историков за счет средств федерального бюджета в Амурской, Брянской, Калужской и Смоленской областях, а также в Еврейской автономной области: "Прозвучит громко, но, по сути, это означает лишь одно: если пустить дело на самотек, то уже в обозримой перспективе там будет некому поддерживать работу музеев, архивов и библиотек, развивать традиции местных научных школ, воспитывать следующие поколения специалистов-гуманитариев. Это серьезная угроза".

Как отметил Нарышкин, в рамках РИО создана комиссия, которая будет заниматься вопросами высшего исторического образования: "Ее первое заседание состоялось 30 июля под председательством члена Совета общества, статс-секретаря - заместителя министра юстиции Российской Федерации Андрея Викторовича Логинова. Основной задачей новой структуры станет содействие Минобрнауки России в распределении контрольных цифр приема".