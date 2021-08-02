В Забайкалье 8% школ частично не готовы к учебному году из-за паводков

ЧИТА, 2 августа. /ТАСС/. Паводки в Забайкальском крае повредили здания 45 школ, из-за чего те до ремонта можно использовать во время учебного года лишь с ограничениями, сообщил на оперативном заседании регионального правительства вице-премьер Андрей Гурулев.

По данным Минобразования Забайкалья, всего в регионе 560 школ.

"Мне сейчас пишут, что у 45 школ возможна эксплуатация с ограничениями. А главы районов докладывают совершенно другое. У нас часть школ вообще не готова к эксплуатации, потому что мало того, что крыши сдуло, там еще дождем все промочило до подвала и находится в непригодном состоянии. Поэтому здесь два варианта: либо восстанавливаем школы, либо размещаем куда-то детей для учебы", - сказал Гурулев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, принять решение по эксплуатации каждой школы в районах должны к вечеру 2 августа. Кроме того, оценить готовность к 1 сентября предстоит для 23 детских садов, подтопленных паводками. Всего в Забайкалье с нового учебного года должен открыться 451 детский сад.

Паводки в Забайкальском крае с весны наносят ущерб домам и инфраструктуре. В июле подтопленными оказались более 2,6 тыс. домов, пострадали 6,7 тыс. человек, предварительная сумма ущерба составила 2,2 млрд рублей. Из-за подъема уровня воды также 23 июля был разрушен мост Транссибирской магистрали в Шилкинском районе, на восстановление движения у РЖД ушло три дня.