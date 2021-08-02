Число ковидных коек в Удмуртии превысило 2 тыс.

ИЖЕВСК, 2 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Республики Удмуртия за июль открыло дополнительно более 300 коек для заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ведомства.

В мире больше заражений, но меньше смертей от ковида.

В мире больше заражений, но меньше смертей от ковида. Главное о коронавирусе за 1 августа

"В Удмуртской Республике в связи с ростом заболевания коронавирусной инфекцией принято решение об увеличении коечного фонда, занятого под лечение пациентов [с] COVID-19 и подозрением на него. На 2 августа общий коечный фонд для пациентов с ковид в Удмуртии составляет 2 091", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что на 1 июля в регионе развернули 1 711 коек.

По данным ведомства, полностью как ковид-центры в республике работают четыре медучреждения, еще в шести развернули дополнительные койки. Свободно примерно 300 коек, или 14,4% от общего числа. При этом 97% госпитализированных не были привиты.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 2 августа в регионе зафиксировали 40,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили 33,6 тыс. человек, еще 1,2 тыс. пациентов умерли.