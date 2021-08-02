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Лагерь в Волгограде, где у детей было недомогание, работает в штатном режиме

Госпитализация детям с симптомами, схожими с ротавирусной инфекцией, не понадобилась

ВОЛГОГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Детский лагерь в Волгоградской области, где накануне у детей выявили недомогание, схожее с симптомами ротавирусной инфекции, работает в штатном режиме. Большинство детей здоровы, сообщила в понедельник ТАСС директор лагеря Ольга Казакова.

Недомогание, схожее с симптомами ротавирусной инфекции, выявили накануне у шестерых детей, отдыхавших в детском лагере в Волгограде. Региональное управление Роспотребнадзора начало проверку.

"Пятеро [детей] абсолютно здоровы, все хорошо. У одной девочки еще вчера держалась температура. Они даже не обращались в поликлинику. Это мог быть банальный перегрев. Мы с каждым родителем в контакте. Лагерь работает в штатном режиме", - сказала Казакова.

В региональном комитете по здравоохранению также добавили, что среди детей никого не госпитализировали, за медицинской помощью никто не обращался.
 

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