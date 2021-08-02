В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за жары

КАЗАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за жары. 3 августа в республике ожидается до +37 градусов. Об этом сообщили журналистам в ФГБУ "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ".

"Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении на территории Республики Татарстан. Днем 3 августа 2021 года на территории Республики Татарстан местами ожидается сильная жара до +37 ", - сообщили в ведомстве.

Также в регионе объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности в лесах. В республике ввели режим ЧС в 42 из 43 районов из-за засухи и жары.

МЧС советует носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигаться не спеша, стараться чаще находиться в тени. Обнаружив пожар в лесу, необходимо подняться на возвышенную точку рельефа или влезть на высокое дерево, отыскать место очага пожара, определить направление и скорость распространения огня, заметить расположение водоема, болота, опушки, населенных пунктов.