Власти Липецкой области признали положительным опыт перевода услуг соцзащиты в МФЦ

ЛИПЕЦК, 2 августа. /ТАСС/. Власти Липецкой области признали положительным опыт перевода процедуры оформления услуг социальной защиты населения в центры "Мои документы". Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, комментируя победу области сразу в двух номинациях ежегодного всероссийского конкурса по определению лучшего МФЦ в стране.

"Наш регион вошел в число лауреатов в номинации "Лучший проект МФЦ", область отметили за интеграцию систем МФЦ и управления соцполитики", - сказал Артамонов. Он напомнил, что в 2020 году в МФЦ передали оформление всех услуг, которые оказываются населению по линии соцзащиты. "Их в нашем регионе получает треть населения, это позволило ликвидировать очередь в территориальных центрах соцзащиты и сократить сроки предоставления той или иной меры поддержки населению", - отметил Артамонов. Кроме того, систему построили таким образом, что обратиться за помощью гражданин может в любое отделение МФЦ по месту нахождения, что значительно экономит время и средства на проезд.

"Создание и развитие региональной системы многофункциональных центров стало действенным инструментом в решении задачи повышения доступности и качества государственных услуг, прозрачности деятельности органов власти", - продолжил Артамонов. По его словам, после перевода оформления услуг соцзащиты в МФЦ, количество соцуслуг в многофункциональных центрах выросло почти в два раза - с 42 до 78, а доля обращений в МФЦ по этим услугам - с 52% до 95%. "На региональном уровне реализована технология межведомственного электронного взаимодействия по 22 наиболее массовым услугам социальной защиты населения", - заметил Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, также в рамках смотра область получила призовое место в номинации "Лучший МФЦ малых городов": лучшим в стране признали Краснинский отдел. "Работу центров оценивали по многим показателям, так, к примеру, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в Краснинском районе оказался высоким - 99,92%", - сказали в пресс-службе.

Здесь напомнили, что конкурс среди МФЦ проводится с 2014 года по инициативе Липецкой области и в нем принимают участие все регионы страны.