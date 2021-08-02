Тимановская получила предложение Чехии о предоставлении убежища

ПРАГА, 2 августа. /ТАСС/. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила предложение Чехии о предоставлении ей убежища в республике. Об этом сообщил в понедельник в Twitter министр иностранных дел страны Якуб Кулганек.

"Японские органы [власти] нам только что подтвердили, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила наше предложение о предоставлении убежища, - отметил он. - Если она решит его принять, то мы ей максимально поможем. Олимпиада [- мероприятие] не о политике". "Я рад, что Чехия [в вопросе оказания помощи спортсменке] действует быстро", - добавил он.

Тимановская, если примет предложение об убежище в Чехии, может прибыть в республику правительственным спецбортом, которым из Токио будет возвращаться национальная олимпийская сборная. Об этом со ссылкой на председателя Национального спортивного агентства страны Филипа Нойссера сообщило ранее сетевое издание Seznam.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.