Мэр Геленджика заявил о заполненных гостиницах почти на 90%

КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Отели Геленджика, несмотря на введение правил заселения только вакцинированных туристов, испытывают пиковые нагрузки. Заполняемость средств размещения составляет около 86%, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Богодистов.

Новые правила заселения в отели и гостиницы Краснодарского края вступили в силу 1 августа. Согласно постановлению, которое подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, заселиться в отели теперь можно только вакцинированным или переболевшим коронавирусной инфекцией туристам. Заселиться в отель можно также при добровольном согласии на прохождение вакцинации в ближайшие три дня.

"Много вопросов за минувшие выходные получил от СМИ по поводу якобы массовой отмены бронирования. На самом деле сейчас Геленджик испытывает пиковые нагрузки на все отрасли городского хозяйства в связи с повышенным туристическим потоком. По состоянию на 2 августа работает 91 предприятие санаторно-курортного комплекса и 2 785 гостиниц, отелей, гостевых домов и частных средств размещения. Единовременно на курорте находятся более 90 тыс. туристов", - написал Богодистов.

По его словам, в августе общий турпоток прогнозируется на уровне 1 250 тысяч человек. В 2020 году за этот же период курорт принял 937 тыс. человек, то есть ожидается увеличение турпотока более чем на 33%.