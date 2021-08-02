Губернатор ЯНАО совершит автопробег по региону для встречи с местными жителями

ТАСС, 2 августа. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на следующей неделе отправится в ежегодную автомобильную поездку по региону для встречи с местными жителями, сообщил он в понедельник в своем аккаунте в Instagram.

"Через неделю выезжаю в очередную поездку по Ямалу. Проеду за рулем от Салехарда до Ноябрьска. В каждом городе обязательно проведу открытые встречи с ямальцами. Во время прошлых поездок получал от вас много обращений - обязательно проверим, что по ним было сделано", - отметил глава региона.

По словам Артюхова, он предложил жителям округа принять частие в составлении его маршрута. "Предлагайте. Вместе составим Честный маршрут-2021", - подчеркнул губернатор.

В 2020 году Артюхов посетил 13 городов округа. По итогам поездки он отправил в отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максима Першикова.