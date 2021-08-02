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МВД России не планирует включать графу "национальность" в паспорт

В настоящее время в паспорте не предусмотрена графа со сведениями о национальности
© vvo1tv/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. МВД России в настоящее время не разрабатывает документ, который предусматривал бы включение в паспорт графы "национальность". Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы "национальность", в МВД России не разрабатывается", - сказал собеседник агентства.

Действующим законодательством внесение в паспорт сведений о национальности человека не предусматривается.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ("Единая Россия") ранее заявил, что считает необходимым обсудить вопрос возврата в паспорт графы "национальность". По его словам, вопрос спорный, но такая мера может быть полезна отдельным категориям граждан, например представителям коренных малочисленных народов.

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