МВД России не планирует включать графу "национальность" в паспорт

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. МВД России в настоящее время не разрабатывает документ, который предусматривал бы включение в паспорт графы "национальность". Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы "национальность", в МВД России не разрабатывается", - сказал собеседник агентства.

Действующим законодательством внесение в паспорт сведений о национальности человека не предусматривается.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ("Единая Россия") ранее заявил, что считает необходимым обсудить вопрос возврата в паспорт графы "национальность". По его словам, вопрос спорный, но такая мера может быть полезна отдельным категориям граждан, например представителям коренных малочисленных народов.