СВР хочет вовлечь художников и писателей в создание произведений о разведке

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) старается вовлекать деятелей искусства в создание произведений о разведчиках. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Только очень узкий круг коллег, руководство знают о работе разведчика, а тем более об удачно проведенных, блестяще проведенных разведывательных операциях. И в этом какая-то несправедливость есть", - сказал Нарышкин.

"Люди к этому привыкли. Вот почему мы стараемся сейчас, предпринимаем усилия, чтобы вовлечь, как я уже сказал, художников, писателей, сценаристов в создание произведений о профессии", - добавил он.