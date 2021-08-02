Популяция краснокнижных стерхов увеличилась в нацпарке Якутии

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Количество краснокнижных птиц стерхов увеличилось в национальном парке "Кыталык" в Якутии. В июне выявили 21 пару птиц, которые ожидали потомство, говорится в сообщении нацпарка в Instagram.

"Обнаружены новые пары стерхов на ранее не занятых участках. Занятие новых участков гнездовыми парами, их участие в насиживании подтверждает рост восточносибирской популяции стерха. За период до середины июня установлено насиживание на гнездах у 21 пары стерхов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-центре республики в Москве, на планете проживает около 4 тыс. особей восточносибирской популяции стерхов. Из них три четверти находится в национальном парке "Кыталык".

Национальный парк "Кыталык" создали в рамках нацпроекта "Экология" в 2019 году. Его включили в Международную сеть особо охраняемых местообитаний редких журавлей Северо-Востока Азии, созданную по инициативе Международного фонда охраны журавлей и Международного бюро по сохранению водно-болотных угодий. Территория нацпарка составляет 1,8 млн га.

Стерх - сибирский белый журавль, который отнесен к числу наиболее редких видов мировой фауны, занесен в Красную книгу. Существует две гнездовые популяции стерхов - западносибирская (ямальская) и восточносибирская (якутская).