Томские власти продлили ограничение на массовые мероприятия

ТОМСК, 2 августа. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 15 августа запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе, который ввели в регионе из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областной администрации.

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Ограничения из-за нового коронавируса ввели в Томской области 31 марта 2020 года, в последний раз их продляли до 1 октября 2021 года. В середине июля из-за роста заболеваемости ввели новые запреты. В частности, запретили концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места, а также на открытом воздухе. Срок новых ограничений истекал в начале августа.

"Четыре последних дня коэффициент распространения COVID-19 фиксируется ниже единицы. Это хороший знак, но говорить об устойчивой стабилизации пока рано. Поэтому штаб принял решение продлить ограничения по проведению массовых мероприятий еще на две недели", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Также глава региона попросил жителей вакцинироваться от коронавируса до наступления осени. "Сегодня у нас достаточно вакцины, чтобы люди могли поставить прививку в день обращения. Сегодня это можно сделать не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Очень важно успеть завершить иммунизацию до наступления осенней непогоды, когда возрастет количество респираторных заболеваний", - цитирует пресс-служба Жвачкина.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрировали 37 301 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 33 495 пациентов, умерли более 500 человек. При этом с начала июня в регионе наблюдается прирост заболеваемости, число ежедневных случаев заражения выросло почти в пять раз - с 23 до 118 случаев в сутки.