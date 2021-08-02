Ясена Засурского похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Прощание с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским, который умер на 92-м году жизни, пройдет 4 августа во дворе журфака МГУ. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в пресс-службе факультета журналистики МГУ.

"В связи с ограничительными мерами отпевание пройдет в среду в храме Святой Мученицы Татианы при МГУ в кругу членов семьи и близких. С 12:30 во дворике факультета журфака пройдет церемония прощания с возложением цветов и венков у гроба Ясена Николаевича. Церемония будет открытой", - сообщили в пресс-службе. Похоронен он будет на Троекуровском кладбище, добавили там.

Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года - президент факультета журналистики МГУ. Заслуженный журналист Российской Федерации.