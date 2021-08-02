Порядка 800 детей будут обучаться в третьем по счету "Кванториуме" в Приангарье

ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. "Кванториум Сибирь" - третий по счету детский технопарк, который создается в Иркутской области, - ежегодно будет бесплатно обучать 800 школьников по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник.

"В Усолье-Сибирском откроют детский технопарк "Кванториум Сибирь". Это будет первый детский технопарк в городе. <…> Уже открыта запись на приоритетные направления для школьников от 10 до 17 лет по "квантумам": "Биоквантум", "Геоквантум", "IT-квантум", "Энерджиквантум", "Наноквантум", "Хайтек-квантум", "Автоквантум", - говорится в сообщении.

"Кванториум Сибирь" откроется в новом учебном году. В здании, где его запланировали расположить, завершили ремонтные работы и приступили к сборке мебели и установке высокотехнологичного оборудования. В пресс-службе ТАСС уточнили, что это будет третий стационарный детский технопарк в Приангарье. Первые два были открыты в Иркутске. Кроме того, осенью 2020 года в отдаленных населенных пунктах области начал функционировать передвижной "Кванториум".

Детский технопарк "Кванториум Сибирь" создается по федеральному проекту "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Он разработан по поручению президента России Владимира Путина и рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Город Усолье-Сибирское с населением 75 тыс. человек расположен в 77 км от Иркутска.