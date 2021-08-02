Факультет журналистики МГУ предложил учредить стипендию имени Ясена Засурского

"Принято решение о создании в университете комиссии по увековечиванию памяти Ясена Николаевича Засурского. Комиссию возглавит ректор МГУ, академик Виктор Садовничий. Комиссия будет рассматривать все предложения, которые поступают <…> На данный момент от факультета есть инициативы - это учреждение стипендии имени Ясена Николаевича, переименование 201 аудитории в аудиторию имени Ясена Николаевича, а также из кабинета, в котором работал Ясен Николаевич, сделать мемориальный музей-кабинет", - сообщили на факультете.

Ранее в понедельник глава Союз журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев сообщил, что СЖР обсудит предложение главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева о присвоении имени Ясена Засурского факультету журналистики МГУ. Кроме того, обсудят вопрос об установке памятника президенту журфака МГУ на балюстраде факультета.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года - президент факультета журналистики МГУ. Заслуженный журналист Российской Федерации.