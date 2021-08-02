Власти Самарской области ввели карантин из-за бешенства в двух районах

САМАРА, 2 августа. /ТАСС/. Ограничительные меры ввели в селе Майское в Пестравском районе и Советском внутригородском районе Самары, где обнаружили очаги бешенства, следует из постановлений губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Признать территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Пестравский, сельское поселение Майское, село Майское, ул. Центральная, дом 34, эпизоотическим очагом по бешенству животных. <…> Признать территорию в границах сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области неблагополучным пунктом по бешенству животных", - следует из документа.

Еще один очаг по бешенству зафиксировали на территории подсобного хозяйства в Самаре в Советском внутригородском районе на улице Майкопская, дом 10. При этом власти признали неблагополучным пунктом территорию Советского внутригородского района Самары.

Азаров запретил на территории очага лечить больных животных, а также посещать территорию посторонним. Также на территорию запретили ввозить и ввозить восприимчивых к заболеванию животных.

В селе Майское и Советском внутригородском районе Самары нельзя проводить ярмарки, выставки и любые мероприятия, связанные с перемещением животных. Кроме того, запретили отлавливать диких восприимчивых к бешенству животных для вывоза в зоопарки.

По постановлению, карантин могут оменить через 60 дней после проведения всех карантинных мер, а также уничтожения последнего зараженного или подозреваемого в заражении животного.